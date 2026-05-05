◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・及川雅貴投手がダメ押し点を奪われた。４点ビハインドの７回に４番手で登板。先頭の村松に四球を与え、１死後にボスラーの右前打で一、三塁。石伊に投じた１４０キロを右翼後方に運ばれ、犠飛で７点目を取られた。１日に１軍昇格後、２試合目の登板。直球の最速は１４６キロと本来の姿ではなく、制球も不安定で苦しい日々は続く。