「1日船長」が船内アナウンス 小学生の旅客船の運賃を無料にするキャンペーンが全国で行われています。 新岡山港では、キャンペーンに参加している国際両備フェリーがセレモニーを開き、香川県小豆島の土庄港に向かう便の1日船長に小学生2人を任命しました。 小学生の運賃を無料にするキャンペーンは、船への理解を深めてもらおうと業界団体が毎年、行っているものです。 国