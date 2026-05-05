FC大阪に所属する関沼海亜の契約内容が変更となったFC大阪は5月5日、奈良クラブから期限付き移籍中のGK関沼海亜の契約内容を変更したと正式発表した。試合前日に選手の契約内容が変更となる異例の出来事になった。関沼は期限付き移籍の契約により、移籍元の奈良戦に出場できない契約だった。しかし、FC大阪のGK陣に負傷者が続出。6日の同戦で起用可能なGKが2名未満となり、両クラブ合意のもと特例でエントリーを認める条項が追