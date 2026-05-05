サウジアラビアのアル・ドサリら豪華ゲストも参加アジアサッカー連盟（AFC）は5月5日、サウジアラビアのディルイーヤで同9日に開催される「AFCアジアカップ・サウジアラビア2027」の抽選会の詳細を発表した。世界遺産のアト・トゥライフ地区にあるサルワ宮殿を舞台に、アジアのトップ24チームの運命が決まる。式典には、東西のアジアを代表するレジェンドが登場する。現在49歳の中田英寿氏は日本代表のレジェンドで、1997年と1