ロシア国防省は戦勝記念日にあわせ、今月8日から9日にかけて、ウクライナと一時停戦すると一方的に宣言しました。これに対しウクライナは、6日からの停戦を表明していて、期間の食い違いが生じています。ロシア国防省は4日、プーチン大統領の決定だとした上で、第二次世界大戦の戦勝記念日にあわせて、今月8日から9日にかけて、ウクライナと一時停戦すると一方的に宣言しました。ウクライナ側にも同調するよう求めた上で、記念式典