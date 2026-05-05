◇MLB カブス 5x-4 レッズ(日本時間5日、リグリー・フィールド)カブスはサヨナラ勝利で6連勝。昨季までドジャースでプレーしたマイケル・コンフォート選手のホームランで試合を決めました。3点を追う4回に鈴木誠也選手が6号3ランを記録。その後8回に勝ち越されますが、9回にPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手が三塁打でチャンスをつくると、ニコ・ホーナー選手の犠牲フライで同点へ。さらに代打で登場したコンフォート