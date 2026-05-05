俳優のチ・チャンウク、パク・ミニョンが共演する韓国ドラマ『ヒーラー〜最高の恋人〜』（ノーカット日本語字幕版／全20話／2015年）が、あす6日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月・火・水曜 前11：30〜後1：30）【場面ショット】チ・チャンウク、『ヒーラー〜最高の恋人〜』で3つの顔を演じ分け同作は、韓国ドラマ史上最高にロマンチックなピュア・ラブストーリー。窮地に現れ、助けてくれる正