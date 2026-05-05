小学1年生の息子の首を絞めて殺害した疑いで46歳の女が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、札幌市手稲区の自称パート従業員・上井雪峰容疑者（46）です。警察によりますと、上井容疑者はきのう朝から夜にかけて、自宅で6歳で小学1年生の息子の首を圧迫して殺害した疑いがもたれています。きのう午後7時半すぎ、上井容疑者本人から「子どもが死んだ、殺した」との通報があり、駆けつけた警察官が意識・呼吸がない男の子を