MLBタイガースに所属するタリク・スク−バル投手が、左肘の負傷のため負傷者リストに入りました。昨季13勝6敗、防御率2.21で2年連続となるサイ・ヤング賞に輝いたスクーバル投手。今季も開幕投手を務めるなど、ここまで7試合に先発登板し、3勝2敗、防御率2.70をマークしていました。しかし、左肘に違和感があったため、現地4日に予定されていた先発登板を回避。今後、左肘の遊離体除去手術を受ける予定で負傷者リスト入りしました