◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年5月5日東京D）巨人はヤクルト相手に逃げ切り勝ち。連敗を3で止めた。「こどもの日」の勝利は2021年以来5年ぶりで、こちらは4連敗でストップ。本拠・東京ドームでは2016年以来10年ぶりの「こどもの日」勝利となった。今季初先発となった赤星が5回3安打無失点と好投。4回には赤星とバッテリーを組む大城が右越えに先制の3号3ランを放ち、3点リードで5回を終えた。3―0で迎えた直