北アルプスの奥穂高岳で、中国籍とみられる男性2人が遭難し、1人が死亡しました。 【写真を見る】北アルプスの奥穂高岳で男性2人遭難 1人死亡 標高3163ｍのジャンダルムで… ｢天候不良で動けない｣ 22歳男性から通報 岐阜･高山市 警察によりますとおととい午後4時過ぎ、岐阜県高山市の奥穂高岳で、東京都に住む中国籍とみられる22歳の男性から「天候不良で動けない」と山荘に通報がありました。 22歳とみられる男性は死亡 男性