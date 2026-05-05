愛知県蒲郡市の竹島水族館では、一風変わったウナギが人気を集めています。真っ白なウナギ。生まれつき色素を持っていない「アルビノ」で、出現確率は300万匹に1匹とも言われます。蒲郡市の竹島水族館で飼育されているこのウナギは、今年2月に安城市の養鰻場で見つかり寄贈されたもので、全国の水族館でも珍しい展示だということです。その美しい姿から「神の使い」として崇められることもあるという白いウナギ、子供たち