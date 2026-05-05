羽沢横浜国大駅の運賃設定がバグってる件JR・相鉄直通線の羽沢横浜国大駅。その改札外の路線図を見ていると、不思議な“現象”が起きていることに気づきます。【バグじゃない!?】これが隣駅より安くなる「運賃計算の特例」です（画像）同駅に停車する列車の隣駅は、JRの「武蔵小杉」で、運賃は341円（IC運賃、以下同）。しかし、少なくとも2回乗り換えないと行けない京浜東北線の「鶴見」が、それよりも安い290円、その隣の京