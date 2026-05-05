現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、９位のチェルシーは16位のノッティンガム・フォレストと本拠地のスタンフォード・ブリッジで対戦。１−３で完敗し、これで６連敗となった。２分、15分、52分に失点。90＋３分にジョアン・ペドロのオーバーヘッド弾で１点を返すのがやっとだった。低調なパフォーマンスに終始したなか、ファンの注目を集めたのが、スタンドで観戦していたチアゴ・シウバの姿だ。かつてチェル