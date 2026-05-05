5日朝、秋田・由利本荘市で田んぼの見回りをしていた40代の男性がクマに襲われ、けがをしました。警察によりますと、5日午前8時15分ごろ、由利本荘市で田んぼの見回りをしていた男性が体長約1メートルのクマ1頭に襲われました。襲われたのは、東由利蔵の農業・小笠原隼人さん（48）で、右の顔面と右腕を引っかかれるなどのけがをしましたが自力で逃げ出し、近くにいた人を通じて消防に通報しました。小笠原さんは、ドクターヘリで