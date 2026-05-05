秋田県由利本荘市できょう、田んぼの見回りをしていた40代の男性がクマに襲われ、けがをしました。警察によりますと、きょう午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市で、1人で水田の見回りをしていた48歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や右腕にけがをして、ドクターヘリで秋田市内の病院に運ばれました。搬送時、意識はあり、会話もできたということです。クマは1頭で、体長1メートルくらいの成獣とみられます。現場は、東由利小