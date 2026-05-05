タイガースは4日（日本時間5日）、24、25年と2年連続でサイ・ヤング賞を受賞したエースのタリク・スクバル投手（29）を左肘の関節内遊離体のため、15日間の負傷者リスト（IL）に入れたことを発表した。同投手はこの日のレッドソックス戦に先発が予定されていたが直前で回避。A.J.ヒンチ監督は試合前に会見し「試合中に、肘がロックされるような感覚が再びあり、違和感を感じたようです。昨日検査を行ったところ、遊離体が見つ