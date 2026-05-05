歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。5月5日に誕生日を迎えたと報告し、「▶しようこは レベルが あがった！」「HPが あがった！」「MPが あがった！」「すばやさがさがった！」「えがおが ふえた！」と投稿しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】４１歳の誕生日「▶しようこは レベルが あがった！」「歌手活動20周年」続けて「しょこたん歌手活動20周年」「これからもぼうけんはつづく