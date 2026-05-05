妊婦向けに無香性のシャンプーとトリートメント「mushu」を開発した樋口拓郎さん＝名古屋市家庭用ヘアカラー最大手のホーユー（名古屋市）は、強いにおいに敏感になる妊娠中の女性向けに、無香性のシャンプーとトリートメント「mushu」を開発した。同社の樋口拓郎さん（40）が、つわりで周囲の香りに苦しんだ妻（38）の経験を踏まえ商品化。通販サイトで購入できる。価格はセットで3916円。化学素材メーカーの第一工業製薬（京