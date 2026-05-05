ゴールデンウィークのUターンラッシュがピークを迎えています。各地でふるさとや行楽地を満喫した人たちの姿が見られました。新幹線では5日、Uターンのピークを迎え、JR新大阪駅のホームでは休暇を親戚と一緒に過ごした人から、「大阪のおじいちゃん、おばあちゃんに会いに来て、公園でご飯食べたりした。ずっといたいなって思っちゃう」など、別れを惜しむ声が聞かれました。一方、東京駅では、行楽地から戻った人たちの姿が見ら