メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が、メジャートップに並ぶ14号ホームランを放ちました。暗闇の中でライトセーバーを振り抜くのは、メジャー1年目の侍・村上宗隆選手。刀をバットに持ち替え、迎えた第3打席。高く上がった打球がセンターへ。3試合ぶりの一発は14号2ラン。ホームランランキングでもメジャートップに並びました。そしてカブス・鈴木誠也選手にも豪快な一発が飛び出しました！左中間に突き刺さる6号同