ソリアーノから一発…アントナッチは“恒例行事”【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。4回に3試合ぶりとなる14号2ランを放って勝利に貢献した。ダイヤモンドを一周すると、ナインからの“粋な対応”が中継映像に映し出された。2点リードで迎えた4回の第3打席、右腕ソリアーノが投じた98