【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの加藤綾菜が5月4日、自身のInstagramを更新。父親との食事風景を公開し、注目を集めている。【写真】加トちゃんの38歳美人妻「美形ファミリー」父親顔出しショット◆加藤綾菜、父親との食事ショット公開加藤は「出張で広島へ」と書き出し「少し実家に寄りました！両親とおばあちゃんとランチ（3枚目はお父さん）」とつづり、家族と過ごしたひとときを報告。写真を複数枚投稿し、落ち着いたレ