現在、世界中で絶賛上映中の映画『プラダを着た悪魔2』。前作から20年の時を経て帰ってきた本作に、複数の韓国有名スターたちがカメオ出演していることが明らかになり、大きな注目を集めている。【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン『プラダを着た悪魔2』は、伝説的なファッション誌『ランウェイ』の編集長ミランダ（演：メリル・ストリープ）と、20年ぶりに企画エディターとして戻ってきたアンディ（演：アン・ハサウ