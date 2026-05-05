あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「英英辞典」の略語は？「英英辞典」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「英英」でした！英英とは、 英語の単語や熟語などに英文で語釈をほどこした辞書のこと。英語を日本語に置き換えるのではなく、英