◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）吉川尚輝内野手の好捕に球場がどよめいた。１点リードの８回１死。内山の放った一、二塁間の打球を吉川が体制を崩しながらキャッチ。そのまま滑るように倒れたが、すかさず起き上がって一塁へ送球し、走者をアウトにし、スタンドからは歓声が巻き起こった。昨秋に受けた両股関節手術から復帰し、４月２９日の広島戦からスタメン復帰。ＳＮＳ上では「守備は天下一品