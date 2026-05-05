奈義町役場 岡山県奈義町は、高齢者の健康を守るため、新たな事業を2026年度から始めました。 奈義町によりますと、町は「聴こえのサポート」として、検診の際に希望者に聴力検査を実施します。また、聴力に課題がある人を対象に補聴器購入費用の助成を行います。助成額は購入費用の2分の1以内で、上限5万円までです。 また、「移動のサポート」として、歩行が困難な人にシニアカーの購入費用を助成し