◆パ・リーグオリックス―ロッテ（５日・京セラドーム大阪）ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（３０）が先発し６回１０８球を投げて８安打、２四球、５失点で降板し、今季３勝目はならなかった。初回につかまった。先頭・宗の振り逃げやボークなどで１死三塁のピンチを招くと、西川に左前適時打を許した。続く中川には中越え二塁打で１死二、三塁。ここで森友に中前２点打を打たれて、初回に３点を失った。２回以降は無失