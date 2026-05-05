西鉄は、福岡市内で営業運転中の路線バスで、運転手がシートベルトを装着せずに運転していたと発表しました。乗客の指摘で分かったということです。西鉄によりますと、4日午後5時45分に博多駅前を出発し、福岡タワーに向かっていた路線バスで、60代の運転手がシートベルトを装着せずに運転していました。乗客の1人が運転手を撮影し、西鉄バスのインスタグラムに「シートベルトをしていませんでした。対応