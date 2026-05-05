お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が嫌いな芸人を告白し、多くの反響が寄せられている。人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・カノックスターの動画に出演。「何でも聞いていいんすよね？」「嫌いな芸人の方いますか？」と問われ、「出たよ。俺、結構人のこと別にそんな嫌いになんないのよ。先輩とか後輩とかも嫌いになんないんだけども、１人だけいるのよ」と答えた。「本当にこれもう、これを言っておいしくなるのも嫌なぐらいなんよ。