◆パ・リーグ楽天―日本ハム（５日・楽天モバイル最強）楽天―日本ハム戦でヒヤリする場面があった。７回１死、楽天・荘司が投じたツーシームに対して日本ハム・郡司がスイング。郡司の折れたバットが長川球審の頭部付近に当たった。楽天の捕手・太田や日本ハムのトレーナーが心配そうに近づいたが、ヘルメットを着用していた長川球審は、大丈夫というようなしぐさを見せた。大事には至らず、無事にプレーを再開した。