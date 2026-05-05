近畿地方は、昨年2025年は統計開始以来最も早く5月17日に梅雨入りしました。今年は、5月中ごろにかけて晴れる日が多く、梅雨入りは平年並みの6月上旬となりそうです。6日〜12日明日6日〜12日にかけて、低気圧がたびたび日本の南を通過するため、天気が小刻みに変わる見込みです。近畿地方は、明日6日は雲が広がりやすいですが、明後日7日は晴れ間が広がるでしょう。8日(金)は雨の降る所もあるものの、9日(土)からは晴れる日が多い