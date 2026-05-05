◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・畠世周投手が、今季初登板した。５点ビハインドの６回に３番手でマウンドに上がり、先頭の金丸を遊ゴロ、続くカリステをチェンジアップで空振り三振に打ち取った。続く福永も二飛で３者凡退に片付けた。先発の早川、２番手の椎葉が打ち込まれ、劣勢ムードが漂う中、テンポ良く投げきった。