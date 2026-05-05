政府広報オンラインが5日、公式Xを通じ、「こどもの日」の趣旨や経緯を紹介し、反響が寄せられている。【画像】2026年の「祝日」はいつ? カレンダー投稿では「『こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する』日です。（祝日法より）」と説明。また、公式サイトでは「2026年の祝日は？知ってそうで知らない『国民の祝日』とその趣旨や経緯」が公開されており、「『こどもの日』は、昭和23年の祝日法の