【ジュネーブ共同】大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の感染疑いが出ていることを巡り、運航会社は5日までに、乗客に日本人1人が含まれると明らかにした。日本人の感染の有無は不明。