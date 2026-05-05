◇プロボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXT43フェザー級10回戦中野幹士（帝拳）《10回戦》レラト・ドラミニ（南アフリカ）（2026年5月6日東京・後楽園ホール）WBO世界フェザー級4位の中野幹士（30＝帝拳、14勝13KO1敗）が5日、都内で再起戦の前日計量に臨み、対戦相手のIBF同級5位レラト・ドラミニ（32＝南アフリカ、21勝12KO3敗）とともにリミットの57・1キロで一発パスした。“鉄の拳”の異名を持つ中野は昨年1