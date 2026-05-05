りくりゅうの三浦璃来さんが4日、自身のInstagramで過去の栄光をかわいく公開しました。投稿には「最後の目ダルと思い入れのある目ダルたち」とコメントし、ミラノ・コルティナオリンピックで木原龍一さんと共にフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルを獲得した際の写真をのせます。三浦さんが自分のメダルを左目に、後ろにいる木原さんがメダルを三浦さんの右目に置き、【目ダル】が完成しました。過去にも同様の【目ダル】が