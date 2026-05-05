NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら5月3日に放送された第十七回「小谷落城」では、朝倉・浅井両家の滅亡までが描かれました。なかでも長政と市の最後のシーンが、これまでの大河に類を見ない演出として反響を呼んでいます。その一方、武田信玄と徳川家康が激突した「三方ヶ