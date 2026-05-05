「ミニバンらしくない走り」が魅力の3代目MPVがスーパーカブより安い!?排ガス規制対応のため2025年11月以降、従来の排気量50ccから125cc以下のエンジンを搭載し最高出力を4.0kW（約5.4馬力）以下に制御した「新基準原付」で最安となるのは、ホンダのスクーター「Dio 110 Lite」の23万9800円（消費税込み、以下同）。そのほか「スーパーカブ 110 Lite」は34万1000円、「スーパーカブ 110 プロ Lite」は38万5000円と、生活の足も