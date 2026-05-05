殺人の疑いで、札幌市手稲区に住む上井雪峰容疑者が逮捕されました。小学１年生の息子・雄翔さんの首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。上井容疑者は事件後、自ら警察に通報しています。しかしその後の調べに対しては、「私は息子を殺していません」と容疑を否認しています。供述が二転三転していることから、警察は慎重に捜査しています。