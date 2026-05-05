手稲警察署の前から最新情報を伝えてもらいます。捜査が進められている手稲警察署前です。現場は閑静な住宅街でしたが、規制線が張られ騒然としていました。上井容疑者について近所の人に伺うと、「一生懸命子育てをしているような印象を受けた。本当に普通の家庭に見え、まさかそんな事件が起きるとは思わなかった」と驚きの声が聞かれました。警察は具体的な殺害方法や凶器の有無について調べを進めているということです。上井容