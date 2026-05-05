6日は、県内各地で雨や曇りの天気となりそうです。薩摩地方は、明け方まで雨の降る所があり、日中は曇り空が続きますが、夜には天気が回復し晴れ間が出るでしょう。大隅地方は朝から雲が広がり、日中は所によって雨が降りますが、強く降ることはなさそうです。種子島・屋久島地方は朝から日中にかけて雨となり、昼過ぎは本降りの雨となる見込みで、夜は雨がやみ曇り空に変わるでしょう。奄美地方は未明から雨が降り、朝は強く降