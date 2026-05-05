女優のトリンドル玲奈(34)が5日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。第1子出産後の生活について語った。トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表し、今年2月に第1子誕生を報告していた。トリンドルは現在は出産後「2カ月半ぐらいで」と語り、仕事復帰については「ちょっとずつなので全然。体力の方は大丈夫なんですけれど」と明かした。夜は眠れているかとの質問