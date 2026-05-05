◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト(5日、東京ドーム)巨人の大勢投手が8回を3人で終わらせる好投を見せました。4月26日以来の登板となった大勢投手は1点リードの8回、5番手としてマウンドに上がると、先頭の古賀優大選手をフォークで三振を奪います。続く内山壮真選手はセカンドへの強い当たりとなりますが、吉川尚輝選手が好フィールディングを見せアウトとしました。そして3人目の武岡龍世選手に対しては全球フォークで3球三振