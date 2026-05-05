平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が5日目を迎えた。9Rは古性優作（35＝大阪）が勝って3連勝を決めた。「6番（佐々木悠葵）がサラ脚であの位置を回っていたし、風もあって伸びてこられましたね。難しかった。ブロックできるタイミングで来たら、したかったけど…。車間を切っても伸びてこられたと思う。少しでも距離を走らせようと（山田）久徳さんのコースもつくろうと外めを踏んだけど…」とにもかくにも、ダービ