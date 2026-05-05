お笑い芸人の平野ノラ（47）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。ブレーク時、実はライバル視していた人気者2人を明かした。この日はフリーアナウンサーの高橋真麻と出演。2人の関係について、自宅が近所で、女子会などを開くこともあったと説明した。平野が学生時代バレーボールに熱中していたという「球技とかやられますか？」という質問に、「高校の時の球技大会とかでちょっとやっ