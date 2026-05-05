「こどもの日」の5日、各地でさまざまなイベントが開かれました。 大阪の阪神梅田本店。開店前にもかかわらず、約100人が長い列を作っていました。 そのワケは… じゃんけんに勝つともらえる阪神タイガースのロゴが入った特製の「紙かぶと」！また、「こどもの日」に湯船に浮かべて入ると邪気を払うとされる菖蒲も手渡され、訪れた人たちは笑顔で受け取っていました。 「よかったです。記念にね。元気にすくすく育ってく