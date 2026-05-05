ドイツ東部ライプチヒの中心部で車が群衆に突っ込みました。2人が死亡し、およそ80人が巻き込まれました。【映像】独ライプチヒの現場周辺の様子4日午後5時半ごろ、ドイツ東部ライプチヒ中心部の歩行者天国に車が突っ込み、集まっていた人を次々とはねました。目撃者によりますと車はブレーキもかけず、猛スピードで走り続けたということです。警察によりますと2人が死亡し、3人が重傷です。およそ80人が巻き込まれたとい