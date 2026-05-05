◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月5日バンテリンドーム） 阪神の前川右京外野手（22）が今季1号を放った。5点を追いかける7回2死で迎えた第3打席に金丸のスライダーを捉えた打球は右中間のホームランウイングに着弾。今季1号ソロで反撃ののろしをあげた。