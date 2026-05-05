アメリカ・ワシントンのホワイトハウス近くで、銃を所持した男と大統領警護隊などとの間で銃撃戦がありました。【映像】米ホワイトハウス近くの現場周辺の様子梶川幸司リポート「現場はホワイトハウスから南に1キロほど離れたところにあります。現在も規制線が張られ、交通が規制されたままとなっています」4日午後、パトロール中の私服の捜査官が銃を所持していたとみられる不審な男を発見し、大統領警護隊が駆け付けたところ